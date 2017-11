On se replonge cette semaine dans la discographie d’Asaf Avidan. L'Israelien qui a connu une carrière véritablement en deux temps ; une première partie en compagnie des Mojos qui l’a vu connaitre énormément de succès chez lui, en Israel, mais nettement moins ailleurs. Et une seconde partie, en solo, qui lui a permis de se faire un nom de plusieurs pays européens, et d’y connaitre le succès, notamment en Suisse, en France en Italie et en Allemagne.

On ressort cinq albums des bacs pour revivre son parcours.