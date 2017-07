Sophie de Quay & The WaveGuards : Sur un malentendu, ça marche carrément !

Pour célébrer l'arrivée des vacances comme il se doit dans AOC, cette semaine, on vous charme les oreilles avec un son à la fois doux et puissant.

Cette caresse un rien appuyée, on la doit à Sophie de Quay & The WaveGuards, un nouveau groupe romand qui vient nous parler de son tout premier EP éponyme sorti le 9 février 2017 et de ses projets d'avenir.

A découvrir de toute urgence ci-dessous.