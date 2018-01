Second passage pour Seriously Serious ! On avait reçu le quatuor chaux-de-fonnier en début d'année dernière pour évoquer la sortie de son premier album Love And Other Candies paru en mars 2017. Et donc moins de 12 mois plus tard, les quatre musiciens sont de retour derrière le micro d'AOC pour nous parler de leur deuxième album, Deal With It, à paraitre le 2 février prochain.