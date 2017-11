Polar Circles : So british !

Du rock aujourd’hui avec Polar Circles ! Le groupe vaudois a publié vendredi dernier, le 24 novembre, son deuxième album baptisé All In The Golden Afternoon. Le successeur donc du premier album éponyme publié en 2014 et qui avait permis à la bande de Lausanne de se faire connaitre un peu partout en Suisse, mais aussi à l’étranger avec des passages en Allemagne ou en Italie.

Pour enregistrer ce deuxième effort, Polar Cicles a cette fois mis le cap sur l’Angleterre, la terre du rock, et plus précisément la ville d’Oxford. On reçoit Yannick Berthoud, chanteur de la formation :