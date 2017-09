Phanee De Pool : première ponte !

Phanee de Pool, un nouveau nom sur la scène musicale romande, mais pas un nouveau visage, puisque voilà quelques années que Fanny Diercksen se balade sur les scènes, guitare à la main. Certain se rappelleront certainement de son passage lors de l’émission Nouvelle Star. Et après une pause musicale de 6 ans, la voilà de retour avec ce nouveau projet qui met l’emphase sur les mots et l’écriture. Un style à elle qu’on aura l’occasion de disséquer, mais un style, c’est une certitude, qui plait. La Tavannoise a remporté ce début d’année le prix du public aux Médailles d’Or de la chanson de Saignelégier, avant de passer son été sur les scènes de plusieurs festivals romands. Tout ça avant même de publier son premier album ! C’est aujourd’hui choses faite, Hologramme est sorti le 15 septembre.

Phanee de Pool est notre invitée AOC :