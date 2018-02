AOC traverse la Sarine cette semaine et part à la rencontre du groupe bernois Matto Rules. La formation suisse-alémanique s’apprête à publier son deuxième album Hidden Scenes le 9 mars prochain. On a eu l'occasion de discuter avec le bassiste de la formation, Fabian, dans le local de répétition du groupe, situé dans un parking souterrain non loin de la gare de Berne.