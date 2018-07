Après avoir fait parler de lui en 2015 avec son premier album Îles essentiel, Le Roi Angus est de retour avec son deuxième album Est-ce Que Tu Vois Le Tigres ? publié début février. On a profité du passage du groupe genevois à Festi'neuch pour discuter quelques minutes avec Martin Conod et Léonard Persoz, respectivement chanteur et guitariste de la formation. Une interview entre Neuchâtel, Genève, Istanbul et le Québec...

Interview à écouter ci-dessous.