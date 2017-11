L'Horée dans AOC. Non pas l’orée du bois, car notre Horée à nous s’écrit avec un H au début. Mais tout de même l’orée des genres… Une musique qui navigue entre sons acoustique et électroniques, portant des textes entre chanson et poésie.

L’Horée c’est Fanny Anderegg et Vincent Membrez. Le duo a publié un premier EP 4 titres le 1er septembre dernier et ils sont avec nous pour en parler.