Du rock cette semaine dans AOC avec le groupe jurassien Kill The Jayer. Jeune formation qui a vu le jour au début de l’année dernière, donc janvier 2017, et qui a sorti ce printemps son premier EP 6 titres. Derrière ce nouveau groupe se cachent des musiciens expérimentés emmenés par Jean-Yves Rouillon, ex-membre de Silver Dust notamment et musicien de Sim's.

Interview à écouter ci-dessous.