Jun’ai est un groupe basé à Bienne et formé sur les cendres de Funk Alliance, formation de St-Imier qui avait publié l’album What’s The Funk en 2013 et ensuite joué sur plusieurs scène prestigieuse, notamment au Gurtenfestival et à Festi'neuch.

Après deux ans de pause, 4 des 7 membres de Funk Alliance ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure musicale. Ils ont publié leur premier EP baptisé Freedom en fin d'année dernière. Elsa et Jérémie, la voix et la basse de Jun'ai sont dans AOC.