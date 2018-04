Elsandy & Louisa Bey : belle rencontre

Une rencontre c’est le terme. Rencontre entre deux musiciens, deux univers musicaux qui se sont assemblés pour n’en former plus qu’un, fait de guitare, de beat box, de bonne humeur et de regards bienveillants sur le monde.

Après avoir mené leur carrière chacun de leur côté, Elsandy et Louisa Bey ont décidé,voilà trois ans environ, d’unir leurs talents. Ils ont d’abord partagé la scène avant de se retrouver en studio pour enregistrer l’album Belle Hirondelle, publié voici quelques mois. C'est maintenant à nous des les rencontrer.

Une entrevue à écouter ci-dessous.