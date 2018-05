Le 2 février 2015, le trio genevois Duck Duck Grey Duck publiait son premier album baptisé Here Come. Un disque qui leur a permis de se faire connaitre en Suisse, comme à l'étranger. Pile 3 ans plus tard, les trois musiciens ont publié leur deuxième effort, le double-album Traffic Jam. Vingt-cinq titres pour 4 ambiances différentes, pensé comme les 4 face d'un disque vinyle. On reçoit P-H et Robin, bassiste et guitariste de Duck Duck Grey Duck.

Un entretien à écouter ci-dessous.