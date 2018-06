On reçoit cette semaine le groupe neuchâtelois Disponible 2 pour découvrir l'album The King of the Night sorti en mars de cette année. Le premier album du quatuor formé en 2013. Disponible 2 c'est une musique qui se balade allégrement entre pop, jazz, folk et rock. Le tout sans perdre de vue la cohérence !

Un entretien à écouter ci-dessous.