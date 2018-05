AOC vous propose cette semaine une rencontre tout en douceur. On discute quelques minutes avec Colour Of Rice. L'artiste établie dans le Jura bernois a publié voilà quelques semaines son deuxième album baptisé Oh Darling. Un disque folk épuré en guitare-voix. L'occasion également de revenir un peu sur son passage à The Voice l'an dernier sur la TV française.

Interview à écouter ci-dessous :