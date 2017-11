Trois ans après son passage dans The Voice Kids où elle avait atteint les demi-finales, Chloé C. est de retour cet automne et publie son premier EP 4 titres baptisé The Start. Le disque a été verni le vendredi 17 novembre à Bikini Test. C'était l'occasion de rencontrer la jeune chaux-de-fonnière afin de revenir sur son parcours et parler un peu de son avenir...