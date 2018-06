Il s'appelle Benoit Perriard, il est Fribourgeois et mène depuis quelques années le projet musical Cat's Eye. Le 23 mai dernier, il a publié son cinquième album baptisé Curves of a Straight Line. Un disque qui se balade entre pop ethérée et rock ambient. Un album enregistré en compagnie de Gerry Leonard, guitariste irlandais qui a notamment partagé à la scène avec David Bowie, Suzanne Vega ou Leonard Cohen. Benoit Perriard est notre invité AOC.

