Carrousel : C'est reparti pour un tour !

Ils se sont rencontrés voilà dix ans, en 2007, sur une terrasse d'un café du Sud de la France. Elle est Auvergnate, lui est Jurassien. De cette rencontre est né, quelques mois plus tard, Carrousel.

Trois albums ont vu le jour de cette union, une multitude de chansons qui nous trottent encore et encore en tête et des concerts, en Suisse, en Allemagne, en France, mais aussi en Asie et à Alep en 2010, dans une Syrie pas encore meurtrie par la guerre.

L’histoire est belle et elle n’est pas près de s’arrêter. Carrousel prépare actuellement la sortie d’un quatrième album attendu pour l’automne. Un premier extrait baptisé Plus de Couleurs a déjà été dévoilé.

Sophie Burande et Léonard Gogniat sont nos invités AOC :