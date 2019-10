Veronica Fusaro est notre invitée AOC cette semaine ! La chanteuse thounoise, qu’on entend depuis plusieurs années sur nos ondes, est de retour dans l'émission un peu plus de deux ans après son premier passage. Depuis, il s’est passé pas mal de chose pour elle. Beaucoup de concert et la publication de deux EPs : Ice Cold l’an dernier et Sunkissed ce début octobre.