Quand deux monde artistiques se mêlent pour ne faire plus qu'un. Alina Mnatsakanian est artiste visuel, Barbara Minder est musicienne, flutiste et membre de l’association Les Chemins de Traverse.

Toutes les deux se sont associées pour créer et présenter le spectacle Traces de Souffle qui mêle musique et dessin, mais aussi parcours de vie, instant présent et improvisation.