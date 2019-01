AOC - Silence, ça va faire du bruit !

Le groupe neuchâtelois Silence cette semaine dans AOC. Fondée sous forme de duo début 2017, la formation a évolué et se présente aujourd'hui en quintette. Elle mêle harmonieusement musique électronique et musique organique, comme le témoigne le premier EP de Silence, It's Not Too Late, sorti en novembre dernier.

Rencontre avec trois membres de Silence, Jonathan, Lucas et Sébastien.