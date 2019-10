Mr Killjoy et The Stone, deux des membres de Seriously Serious sont nos invités AOC cette semaine. Les Neuchâtelois viennent de publier un nouvel album, leur troisième en trois ans (!), The Rise Of Megalocity. Un opéra-rock qui nous raconte la montée en puissance d’un maire franchement mégalo qui souhaite que sa ville devienne la plus belle au monde.