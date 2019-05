On reçoit Touly et Greg cette semaine. Deux membres du groupe chaux-de-fonnier Sang D’Ancre. La formation a publié au printemps son quatrième album, il est baptisé Et Rêver. Un disque festif, mais pas seulement. On y parle de la vie, de souvenirs et de nostalgie aussi, le tout sur des sonorités de rock celtique.