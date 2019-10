Deux artistes au micro d’AOC cette semaine : Valérie Martinez et Toby May. Tous deux ont une carrière propre, chacun de leur côté, mais comme ils s’entendent visiblement bien et sont originaires de du même coin, le canton de Genève, parfois leur chemin se croise. C’est le cas sur le morceau Sooner Or Later révélé cet été.