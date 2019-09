Le retour de Fou cette semaine dans AOC ! Fondé en 91 et emmené par Christophe Meyer, le groupe jurassien connait un joli succès dans les années nonante, joue au Zénith de Paris et signe avec les grandes maisons de disque EMI et BMG. On ira même jusqu’à comparer le groupe à Nirvana, figure ultime du rock alternatif à ce moment-là.

Après 13 ans de silence, Christophe Meyer remet ça. Accompagné de deux nouveaux acolytes, il a publié un nouvel album cet été. Un disque enregistré à Chicago dans les studios du légendaire Steve Albini.