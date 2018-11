AOC : Emilie Zoé revient à la base

Emilie Zoé a publié ce début novembre son deuxième album, étrangement baptisé 'The Very Start'. Il ne s'agit nullement d'un nouveau départ, mais plutôt d'un retour à la base pour la musicienne établie à Neuchâtel. A la base de ces morceaux qu'elle interprète sur scène depuis plusieurs mois et qu'elle s'est enfin décidé à mettre sur disque. Rencontre.