AOC - Douleur d'Avion

Rencontre avec des vétérans de la scène régionale. Le groupe biennois Douleur d'Avion a récemment fêté ses 25 ans d’existence. On revient un peu sur ce quart de siècle avec Frank Bassi, chanteur et guitariste de la formation. On parle aussi de l'actu du groupe, notamment le nouveau single Derrière sorti ce printemps.