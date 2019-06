Nouvelle rencontre avec Charles In The Kitchen dans AOC. On a croisé Fabien et Michel, les deux guitaristes du groupe lors de leur passage sur l'une des scène de Festi’neuch. Et ça tombait bien puisque le quintet neuchâtelois vient de publier un nouvel EP, le 24 mai dernier, sur le label chaux-de-fonnier Division Records. Un EP baptisé The Fith Mechanism.