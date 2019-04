On reçoit Samuel cette semaine dans AOC. Il est chanteur et guitariste de Caryon Tree, groupe basé entre La Chaux-de-Fonds et Yverdon. Le quatuor vient tout juste de publier son premier album, baptisé Antagonist.

Du rock qui prend racine chez les pionniers des années 50 mais qui n’a pas oublié de s’ouvrir aux tendances modernes.