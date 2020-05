Concours - Vous et vos mamans

CHF 300.- chez Challandes Fleurs à Chézard-Saint-Martin

L'histoire de la photo

En août 2012, ma maman m'a emmené aux JO de Londres. Elle avait en poche des billets pour une demi-finale et la finale du basket féminin... et en tête, l'espoir un peu fou de me permettre de voir jouer mon idole Lebron James, en trouvant sur place un billet pour un match de l'équipe masculine américaine. Je pensais franchement que c'était mission impossible... mais elle voulait tellement que mon rêve se réalise qu'elle y est arrivée !!! Grâce à son incroyable détermination, j'ai carrément pu assister à la fantastique finale USA-Espagne et ça a vraiment été un des plus beaux jours de ma vie. Alors aujourd'hui, je serais super heureux qu'elle gagne ce bon, car elle adore les fleurs. Ce serait une merveilleuse façon de lui dire que je l'aime et que je lui suis infiniment reconnaissant pour cet inoubliable match qu'elle m'a offert.