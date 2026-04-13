Une campagne nationale pour sensibiliser à la cybersécurité

Les tentatives de fraude et la cybercriminalité continuent d'augmenter en Suisse. Pour sensibiliser la population aux risques, les autorités lancent un nouveau volet de la campagne nationale de prévention.

Le septième volet de la campagne 'S-U-P-E-R.ch' commence lundi, soulignent l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), la Prévention suisse de la criminalité (PSC), les corps de police cantonaux et municipaux, les Chemins de fer fédéraux (CFF), la Poste et l’Association suisse d’assurances (ASA) dans un communiqué.

Le slogan pour l'édition 2026 est 'SUPER, non?'. Il 'rappelle l'importance de toujours vérifier la plausibilité de chaque information et de respecter les mesures reconnues en matière de cybersécurité', notent les organisations.

Quiz et exemples du quotidien

Du 13 avril au 10 mai 2026, la nouvelle campagne 'encouragera le public à mettre en œuvre les connaissances acquises et à rester vigilant'.

Pour sensibiliser le plus de personnes, la campagne utilise des exemples concrets et tirés du quotidien de la population. Le site de S-U-P-E-R.ch propose des quiz comportant trois niveaux de difficulté, 'qui permettent de tester ses connaissances en matière de cybersécurité'.

https://www.s-u-p-e-r.ch/fr/

/ATS