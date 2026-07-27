Toiles impressionnistes de Monet ou Renoir aux enchères à Paris

Une soixantaine d'oeuvres, dont des tableaux de Monet et Renoir, issues de la collection initiée par le marchand des impressionnistes Paul Durand-Ruel, seront mises aux enchères en octobre à Paris. La collection sera auparavant exposée à Art Basel.

Les oeuvres proposées à l'encan sont estimées jusqu'à 43 millions d'euros, a annoncé lundi la maison de vente Christie's.

'Ces oeuvres acquises directement auprès de Monet, Renoir, Pissarro ou Sisley, ont été conservées dans la même famille pendant plus d'un siècle et réunies aujourd'hui pour la première fois sur le marché', a précisé la maison dans un communiqué.

La collection 'Durand-Ruel. Generations of Vision' sera exposée du 16 au 21 octobre chez Christie's à Paris puis proposée aux enchères le 22 octobre pendant Art Basel, évènement international d'art moderne et contemporain.

Son estimation totale oscille entre 30,4 et 43,4 millions d'euros, a-t-elle indiqué.

Parmi ces oeuvres peintes par de grands noms du mouvement artistique français du XIXe siècle figure 'Bord des falaises à Pourville' de Claude Monet (1882), estimée entre 11 et 15 millions d'euros.

Promotion de l'impressionnisme

Capturant la beauté des falaises normandes, cette huile sur toile a été achetée par Paul Durand-Ruel l'année de sa création puis exposée à Londres en 1905, lors d'un évènement 'qui contribua à consacrer l'impressionnisme sur la scène internationale', a retracé Christie's.

La collection compte également 'Jeunes filles au bord de la mer' de Pierre-Auguste Renoir, 'La route du Coeur-Volant en hiver, Louveciennes', d'Alfred Sisley, 'Le Louvre, soleil d'hiver, matin' de Camille Pissarro et une 'Nature morte au gruyère' signée Pablo Picasso.

Marchand visionnaire, Paul Durand-Ruel a vite soutenu cette révolution artistique, admirant le talent de peintres au départ critiqués pour leur style loin des règles classiques, mais capables de capter la lumière et saisir les couleurs sur le vif. Les oeuvres qu'il a achetées ont été exposées à Paris, Londres et New York, participant à asseoir la notoriété de leurs auteurs.

/ATS