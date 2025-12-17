Swisscom abandonne définitivement la 3G

L'opérateur Swisscom va, comme précédemment annoncé, tirer la prise à la technologie 3G pour ...
Swisscom abandonne définitivement la 3G

Swisscom abandonne définitivement la 3G

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'opérateur Swisscom va, comme précédemment annoncé, tirer la prise à la technologie 3G pour la téléphonie mobile d'ici la fin de l'année. Cette technologie, développée il y a plus de 20 ans, est devenue totalement obsolète.

Quelque 180'000 clients privés et entreprises utilisent encore la 3G, depuis remplacée par la 4G et la 5G qui permettent de transmettre des volumes de données bien plus importants, a précisé mercredi à AWP un porte-parole de Swisscom.

Le concurrent Sunrise avait déjà déconnecté son réseau 3G fin août. Salt a pour sa part confirmé encore maintenir la 3G d'ici au moins fin 2026, a indiqué une porte-parole du numéro trois helvétique du secteur.

/ATS
 

Actualités suivantes

Consensus du KOF: ralentissement attendu de la croissance en 2026

Consensus du KOF: ralentissement attendu de la croissance en 2026

Économie    Actualisé le 17.12.2025 - 11:09

Finances fédérales: le Conseil des Etats entre en matière sur le programme d'économies 2027

Finances fédérales: le Conseil des Etats entre en matière sur le programme d'économies 2027

Économie    Actualisé le 17.12.2025 - 11:00

« Dizaines de fichiers » sensibles volés au ministère de l'Intérieur

« Dizaines de fichiers » sensibles volés au ministère de l'Intérieur

Économie    Actualisé le 17.12.2025 - 09:50

Liquidée, la société SAirGroup a été radiée du registre du commerce

Liquidée, la société SAirGroup a été radiée du registre du commerce

Économie    Actualisé le 17.12.2025 - 08:07

Articles les plus lus

Alpiq va supprimer jusqu'à 45 postes en Suisse

Alpiq va supprimer jusqu'à 45 postes en Suisse

Économie    Actualisé le 16.12.2025 - 17:54

Amendes et confiscations requises contre Lafarge à Paris

Amendes et confiscations requises contre Lafarge à Paris

Économie    Actualisé le 16.12.2025 - 18:03

L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale

L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale

Économie    Actualisé le 16.12.2025 - 18:58

Une enquête pointe les risques du marketing d'influence

Une enquête pointe les risques du marketing d'influence

Économie    Actualisé le 17.12.2025 - 05:05