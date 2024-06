Six centrales hydroélectriques d'Axpo touchées par les inondations

Six centrales hydroélectriques de l'énergéticien Axpo ont été touchées par les inondations dans le Misox aux Grisons. Les installations ont été contrôlées et sont sûres, a assuré le groupe argovien.

Les installations électriques ont été contrôlées et arrêtées, les centrales et leurs lacs de barrages se trouvant dans un état 'sûr' et partiellement 'opérationnel', a souligné le groupe lundi dans un communiqué. Leur mise en service sera décidée à une date ultérieure.

Les centrales d'Officine Idroelettriche di Mesolcina (OIM), de Calancasca, d'Elettricità Industriale (Elin), d'Idro Arvigo et de Tecnicama ont été touchées par les récentes intempéries. Celles d'OIM et de Calancasca ont subi des dégâts 'mineurs', mais sont prêtes à redémarrer. Les installations d'Elin ont par contre 'subi des dégâts', non précisés, et ne pourront reprendre du service qu'après des réparations.

Des orages et de très fortes précipitations ont provoqué vendredi soir des crues et des éboulements dans le val Mesolcina, dans le canton des Grisons. Le village de Sorte a été particulièrement touché, avec plusieurs maisons et véhicules emportés. Le corps d'une des personnes portées disparues a été retrouvé dimanche, a annoncé la police, tandis que les opérations se poursuivent pour retrouver deux autres personnes.

/ATS