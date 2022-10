Réseau pédagogique neuchâtelois encore la cible d'une cyberattaque

Déjà victime d'une attaque informatique en mars, le réseau pédagogique neuchâtelois (RPN) a à nouveau été la cible de pirates informatiques mercredi. L'accès aux infrastructures informatiques a été coupé par mesure de précaution.

Les équipes du service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) ont détecté une attaque sur les infrastructures de messagerie du réseau pédagogique neuchâtelois, indique dans un communiqué la Chancellerie d'Etat. L'attaque s'est poursuivie en soirée.

Une cellule opérationnelle, composée des spécialistes techniques du SIEN, de l'Office de l’informatique scolaire (OISO) et du service informatique du secondaire 2 (SIS2) et appuyée par des sociétés externes spécialisées en cybersécurité, a été mise sur pied pour contenir l'incident et traiter les systèmes potentiellement impactés, précise le communiqué.

Depuis le début de l'année, plusieurs institutions neuchâteloises ont été victimes de cyberattaques. L'université de Neuchâtel et des cabinets médicaux ont notamment été touchés.

/ATS