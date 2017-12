Rachat d'activités d'Air Berlin: Lufthansa renonce à Niki

Lufthansa renonce mercredi à racheter la filiale Niki d'Air Berlin. La Commission européenne lui a fait savoir qu'elle ne pouvait pas accepter l'opération pour des motifs de concurrence.

'Lufthansa a informé Air Berlin et ses administrateurs judiciaires de son intention de poursuivre la transaction prévue sans le rachat de Niki', indique la société dans un communiqué.

Le groupe allemand aux multiples compagnies (Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian et Brussels Airlines) avait déjà présenté 'des concessions' pour convaincre les autorités de la concurrence, renonçant 'en particulier' à de précieux créneaux d'atterrissage et de décollage, a-t-il rappelé.

Mais la Commission européenne, qui doit rendre sa décision le 21 décembre dans ce dossier, 'les a jugées insuffisantes et a clairement indiqué qu'une acquisition de Niki pour être intégrée dans Eurowings', filiale à bas coût de Lufthansa, 'ne serait pas approuvée', poursuit le communiqué.

En force dans le ciel européen

Lufthansa propose désormais, en plus de l'abandon de Niki, de renoncer à 'un certain nombre de créneaux' appartenant à LGW, une autre filiale d'Air Berlin, et 'présentera dans la journée' ses nouveaux engagements à la Commission.

Vendredi, la Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, s'était dite 'très préoccupée' par les effets sur la concurrence du rachat par Lufthansa, déjà en position de force dans le ciel européen, d'activités d'Air Berlin.

Lufthansa proposait initialement de racheter pour 210 millions d'euros (242 millions de francs) 81 appareils assortis de créneaux de décollage et d'atterrissage sur la flotte d'environ 140 avions d'Air Berlin, qui s'est déclarée insolvable à la mi-août.

La Commission a en revanche autorisé mardi l'acquisition par la compagnie britannique Easyjet d'autres actifs d'Air Berlin, soit 25 appareils repris pour 40 millions d'euros sur l'aéroport berlinois de Tegel, ainsi que les liaisons court-courrier correspondantes.

