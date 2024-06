Poste: les délais d'acheminement seront assouplis

La Poste doit avoir plus de flexibilité dans la distribution. Le Conseil fédéral propose que seulement 90% des lettres et paquets soient livrés à temps. Le géant jaune ne sera plus tenu non plus d'aller vers toutes les maisons habitées à l'année.

Le Conseil fédéral a présenté vendredi les grandes lignes d'une révision de l'ordonnance sur la poste. Des mesures sont nécessaires face au recul des prestations utilisées par la clientèle. D'ici 2030, la Poste s'attend à une nouvelle baisse du volume des lettres d'environ 30% et de 80% des versements en espèces.

Dans une première étape, la Poste doit obtenir plus de flexibilité pour l'acheminement du courrier et des paquets. A l'avenir, la Poste devrait distribuer seulement 90% des lettres et paquets à temps, contre respectivement 97% et 95% actuellement. Les zones habitées à l'année seront desservies. En revanche, l'obligation de distribuer dans les maisons isolées sera supprimée.

Les offres numériques doivent aussi être étendues. Le service universel devra inclure une lettre numérique.

