Neuchâtel: association pour valoriser « l'excellence » du vignoble

Une association a été créée à Neuchâtel pour valoriser les pinots noirs d'exception, en prenant ...
Neuchâtel: association pour valoriser « l'excellence » du vignoble

Neuchâtel: association pour valoriser

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Une association a été créée à Neuchâtel pour valoriser les pinots noirs d'exception, en prenant exemple sur la Bourgogne. Les sept vignerons membres des 'Climats neuchâtelois' s'engagent notamment à utiliser des raisins issus d’une seule et unique parcelle.

'La crise de la viticulture est aussi une opportunité pour rebondir, se réinventer et trouver de nouveaux marchés à l'étranger ou en Suisse alémanique. L'association va pouvoir porter des valeurs fortes collectivement comme l'excellence, la qualité et l'ancrage au terroir', a déclaré lundi le conseiller national (PLR/NE) Damien Cottier, 1er membre pilier.

Sept jeunes vignerons, dont trois femmes, sont membres des 'Climats neuchâtelois'. 'Nous voulons faire de Neuchâtel, la référence pour les pinots noirs en Suisse', a expliqué Pierre-Emmanuel Buss, président des Climats neuchâtelois.

Le choix du nom de l’association est un clin d’œil à la Bourgogne. 'Les vins parcellaires racontent une histoire plus précise, en exprimant un terroir et un sol', a précisé Charlotte Burgat, vigneronne.

/ATS
 

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