McDonald's Suisse prévoit d'ouvrir sept nouveaux restaurants

McDonald's poursuit sa croissance en Suisse en étendant son réseau de franchisés. La filiale helvétique de la chaîne de restauration rapide américaine prévoit d'ouvrir sept nouveaux restaurants cette année, après en avoir ouvert cinq en 2023.

Ce mois-ci, la 180e enseigne du pays ouvrait ses portes à Aarberg, dans le canton de Berne, souligne McDonald's mardi dans un communiqué. A moyen terme, la Suisse devrait compter 200 franchises de la marque.

Autre indicateur de ses velléités d'expansion, la croissance des volumes d'achat, qui se sont étoffés de près de 16 millions de francs sur un an. En 2023, l'entreprise a ainsi acheté des denrées alimentaires pour une valeur totale de 235 millions de francs, dont 88% auprès de fournisseurs locaux, note encore McDonald's Suisse qui ne dévoile plus son chiffre d'affaires.

La firme aux 8600 collaboratrices et collaborateurs en Suisse a par ailleurs largement développé ses systèmes de commandes en ligne et de livraisons à domicile, de sorte qu'une commande sur cinq est désormais passée via l'application mobile.

/ATS