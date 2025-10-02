Les primes d'assurance-maladie augmentent plus qu'annoncé (étude)

La hausse des primes d'assurance-maladie l'année prochaine devrait être plus forte qu'annoncée par les autorités, selon le cabinet Deloitte, qui a analysé dans le détail les coûts par niveau de prime et régions.

'Le chiffre de 4,4% officiellement annoncé est en deçà de la réalité', car pour les primes les plus avantageuses pour un adulte et par région l'augmentation se situe à 7,1%, a détaillé le cabinet de conseil et d'audit Deloitte jeudi dans le cadre d'une enquête réalisée auprès de 1300 assurés. La prime la moins chère augmentera donc de 23 francs par mois.

Depuis 2017, les primes ont augmenté de 3,2% en moyenne.

Mi-septembre, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait indiqué que les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. L'an prochain, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 393,30 francs.

En se basant sur la prime par adulte la moins chère du marché, Deloitte a constaté des différences régionales importantes. Les Tessinois devront ainsi débourser jusqu'à 52 francs de plus par mois et les Valaisans 35 francs. Dans les autres cantons romands, la situation est disparate avec une hausse de 10 francs à Neuchâtel, de 19 francs à Genève ou de jusqu'à 33 francs dans le canton de Vaud.

Zoug bénéficie quant à lui de la seule baisse enregistrée (-46 francs), grâce à la prise en charge de 99% des frais d'hospitalisation par le canton.

'Cela montre clairement que le fardeau financier des primes d'assurance-maladie n'est pas seulement le fruit de l'évolution des coûts de la santé, mais qu'il s'explique également, dans une large mesure, par les conditions-cadres régionales et politiques', a estimé Marcel Thom, responsable assurances chez Deloitte Suisse.

Les experts de Deloitte ont également constaté ces neuf dernières années une réduction de l'écart entre la prime la plus chère et la moins onéreuse du marché.

Ces fortes hausses des coûts vont une fois de plus motiver les particuliers à se tourner vers l'assureur le moins cher. Entre 7% et 10% des assurés devraient ainsi changer de prestataire pour 2026.

/ATS