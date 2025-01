Les paysans toujours aussi préoccupés par leurs revenus en 2025

Les agriculteurs suisses démarrent la nouvelle année avec inquiétude. Ils ont réitéré vendredi leurs revendications de ces derniers mois: de meilleurs salaires et moins de paperasse.

'Les revenus stagnent, l'écart entre les familles paysannes et le reste de la population se creuse', ont déploré l'Union suisse des paysans (USP) et l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) lors d'une conférence de presse organisée sur une exploitation bernoise, à Kirchberg.

Les faîtières agricoles appellent le Conseil fédéral à 'prendre ses responsabilités' en garantissant aux paysans un revenu suffisant, mais aussi en allégeant la charge administrative. Elles appellent aussi les acteurs de la chaîne de création de valeur à faire en sorte que les recettes générées par les produits des agriculteurs couvrent les frais de production.

La situation a été particulièrement tendue en 2024 dans le monde agricole, qui s'est mobilisé à travers toute l'Europe et la Suisse.

