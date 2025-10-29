Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux en 2025

Les cultures agricoles ont bien moins été impactées par la grêle en 2025. Suisse Grêle estime le montant des dommages à 20,9 millions de francs pour l'année en cours, contre 38,6 millions en 2024.

Le bilan des sinistres est 'réjouissant' pour 2025, écrit la société suisse d'assurance contra la grêle mercredi dans un communiqué. Aucune catastrophe de grande ampleur n'a eu lieu et les dommages dus à la grêle et à la sécheresse ont été ponctuels.

Suisse Grêle s'attend à 4970 déclarations de sinistres, contre 7600 en 2024. Cette baisse est un soulagement pour l'agriculture, après plusieurs années marquées par des dommages supérieurs à la moyenne.

Cette année, ce sont surtout les températures élevées de juin qui ont causé des dégâts sur les pois à écosser. Et les conditions de récolte instables début juillet ont entraîné des germinations aux céréales panifiables dans certaines régions. Les indemnisations se sont surtout concentrées sur les grandes cultures et les cultures maraîchères, suivies de la vigne.

/ATS