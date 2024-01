Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont reculé en 2023

Le commerce de détail a accusé le coup de l'inflation avec en 2023 des chiffres d'affaires en recul de 0,1% sur un an. En termes réels, la baisse atteint 2%, selon des chiffres provisoires publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) mercredi.

Le mois de décembre a inscrit une légère hausse de 0,3% sur un an, en termes nominaux et corrigé de l'effet des jours ouvrables et des variations saisonnières (hors stations-services). En termes réels, en revanche, la fin de l'année affiche un repli de 0,7% par rapport à 2022.

Denrées alimentaires, boissons et tabac ont progressé sur un an de 1,5% en termes nominaux, mais ont diminué de 1,1% en termes réels. Ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 0,8% en termes nominaux et de 0,7% corrigés de l'inflation.

Par rapport à novembre 2023, les denrées alimentaires, les boissons et le tabac accusent un repli de 1,7% en décembre en termes nominaux et de 1,4% ajustés du renchérissement. Le secteur non alimentaire s'est contracté de 0,6% en termes nominaux et de 0,8% en termes réels.

/ATS