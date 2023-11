Les cantons romands à nouveau bénéficiaires de la péréquation

Les cantons romands sont à nouveau les bénéficiaires de la péréquation financière. Seul Genève, considéré comme canton 'riche', versera de l'argent dans le fonds en 2024. Le Conseil fédéral a confirmé mercredi les annonces faites en juin.

Seul canton romand à fort potentiel de ressources, Genève devra verser 199 millions de francs l'an prochain. Cela représente 27 millions de moins qu'en 2023.

Le Valais est le canton romand qui reçoit la plus grande part de la péréquation, soit 884 millions. Fribourg touchera 617 millions, Neuchâtel 281,7, le Jura 161,5 millions. La somme s'élève à 117,3 millions pour le canton de Vaud. Berne fait également partie des cantons 'pauvres' et touchera le montant le plus important (1,3 milliard). Tous ces montants sont en hausse, excepté pour Vaud.

Les cantons ont pu se prononcer sur les paiements compensatoires prévus. La Conférence des directrices et directeurs des finances n'a déposé aucune demande de modification. Les montants ont donc été adoptés à titre définitif par le gouvernement.

/ATS