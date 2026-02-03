Les autorités suisses ont fait abattre 89 loups en 2025-2026

Les autorités suisses ont abattu 89 loups pendant la phase dite 'de régulation' entre septembre et janvier. La plupart d'entre eux (35) ont été abattus dans le canton des Grisons, suivi du Valais, avec 24 abattages.

Huit cantons ont autorisé l'abattage de loups : les Grisons, le Valais, Vaud, le Tessin, Glaris, Schwyz, Neuchâtel et Saint-Gall, selon les dernières statistiques publiées mardi par la Fondation Kora. Il s'agissait de la deuxième phase de régulation au cours de laquelle les cantons étaient autorisés à procéder à des abattages préventifs sur la base de la loi révisée sur la chasse. Cette année, trois prédateurs de moins ont été abattus par rapport à l'année dernière.

C'est le canton des Grisons qui a déposé le plus grand nombre de demandes auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), suivi du Tessin et du Valais. L'année dernière déjà, les Grisons, où vivent la plupart de ces canidés, dominaient clairement la chasse au loup. Les gardes-chasse et les chasseurs cantonaux avaient abattu 48 animaux.

Après les Grisons et le Valais, suivent le canton de Vaud (dix abattages de loups) et le canton du Tessin (6). Cinq loups ont été victimes de la régulation à Glaris, quatre à Neuchâtel, trois dans le canton de Schwyz et deux à Saint-Gall. A Berne et à Obwald, les autorités disposaient d'autorisations de tir délivrées par l'OFEV, mais selon les dernières statistiques, aucun loup n'a été abattu.

