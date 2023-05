Les Suisses diraient trois fois oui le 18 juin, selon un sondage

Un triple oui se dessine pour les votations fédérales du 18 juin, selon un second sondage de Tamedia et '20 Minutes'. C'est l'imposition minimale des grandes entreprises selon les standards de l'OCDE qui bénéficie du soutien le plus important.

Trois quarts des personnes interrogées y sont favorables, selon ce sondage publié mercredi. La part du non s'élève à 21%. Le projet bénéficie d'une forte approbation dans tous les groupes de populations.

Une polarisation s'observe en revanche pour les deux autres objets. Certes, 55% des sondés approuvent la loi sur le climat (contre 43% de non), mais les intentions de vote suivent des lignes de fracture partisanes claires. Il existe en outre de nettes différences entre les régions linguistiques. L'approbation est plus forte en Suisse romande et au sein de la population urbaine.

Quant à la prolongation de certaines dispositions de la loi Covid-19 jusqu'à fin juin 2024, elle serait acceptée par 56% des sondés tandis que 42% la rejetteraient. Chez les plus de 65 ans, le oui atteint les 70%.

Le sondage a été réalisé en collaboration avec l'institut LeeWas. 11'021 personnes de toute la Suisse, dont 2374 en Suisse romande, y ont pris part en ligne les 15 et 16 mai. La marge d'erreur est de +/- 1,6 point de pourcentage.

/ATS