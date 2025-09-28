Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche l'introduction d'un nouvel ...
Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche l'introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires, selon une tendance de gfs.bern. Ce 'oui' implique l'abolition de la valeur locative pour les propriétaires habitant leur maison.

Selon les premiers résultats encore partiels, les cantons romands tendent vers un 'non'. Les Genevois refuseraient le projet à 65,9%, le Valais à 59,1%. Bâle-Ville s'est également opposé à la fin de la valeur locative (42,5%).

Outre-Sarine, les résultats sont différents. Les cantons de Saint-Gall (74,7%), de Zurich (65,3%), de Lucerne (66,9%), d'Argovie (69,3%) et des Grisons (68,6%) acceptent le projet.

Résidences principales et secondaires

La valeur locative est une particularité helvétique qui touche les propriétaires qui vivent dans leur maison ou leur appartement. Il s'agit d'un revenu fictif correspondant au revenu que ceux-ci obtiendraient s'ils mettaient leur bien en location.

L'idée était de trouver un équilibre entre les propriétaires, qui ne paient pas de loyer et peuvent déduire des impôts certains frais liés à la maison, et les locataires, qui eux ne peuvent pas déduire leur loyer.

La valeur locative doit être supprimée aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire, les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne seront plus que partiellement déductibles. La réforme profiterait à environ 80% des propriétaires.

Les pertes de recettes sont estimées à 1,8 milliard par an, dont deux tiers pour les cantons. C'est pourquoi les Chambres ont approuvé un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons, surtout touristiques, seraient libres de le prélever ou non.

/ATS
 

