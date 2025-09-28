Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche l'introduction d'un nouvel ...
Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent par 57% l'abolition de la valeur locative

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche à 57% l'introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires, selon une projection de gfs.bern. Ce oui implique la fin de la valeur locative pour les propriétaires habitant leur maison.

/ATS
 

