Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Les hôtels en Suisse ont enregistré une légère hausse des nuitées l'an dernier. Cette croissance ...
Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les hôtels en Suisse ont enregistré une légère hausse des nuitées l'an dernier. Cette croissance a été principalement portée par les voyageurs suisses et américains, selon Suisse Tourisme.

Au total, 43,9 millions de nuitées ont été enregistrées en 2025, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2024, a indiqué Suisse Tourisme lors d'une conférence de presse mercredi à Zurich. Près de la moitié (48%) provient du marché domestique, ce qui correspond à une progression de 1,4%.

Les hôtes européens ont généré 12,7 millions de nuitées, en progression de 3,9%. En ce qui concerne les voyageurs d'outre-mer, la demande a été particulièrement stimulée par les Etats-Unis, avec 3,6 millions de nuitées, en hausse de 5,4%.

Pour 2026, Suisse Tourisme prévoit une année touristique stagnante.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 13:33

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Articles les plus lus

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:23

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:21

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:23

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13