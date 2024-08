La qualité de la formation favorise la réussite de l'apprentissage

Les apprentis qui bénéficient d'une formation de qualité obtiennent de meilleurs résultats. Selon une étude de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) publiée lundi, l'amélioration des conditions de formation permettrait d'éviter 10% des échecs.

Dans le cadre d'un projet du Fonds national, les chercheurs de la HEFP ont étudié dans quelle mesure la qualité de la formation influence la réussite de l'apprentissage. Analysant les données de près de 3700 entreprises suisses et leurs quelque 10'000 apprentis, ils ont constaté que l’influence de bons processus de formation est clairement mesurable.

Le taux d’échec est inférieur de près de 10% dans les entreprises qui confient à leurs apprentis des tâches particulièrement variées et qui les encouragent à trouver leurs propres solutions. L'étude met notamment en évidence moins d'échecs lors des examens de fin d'apprentissage et moins de résiliations de contrat qui entraînent le passage à un apprentissage moins exigeant ou une interruption de la formation.

Les entreprises dans lesquelles les formateurs disposent de plus de temps et élaborent leurs propres programmes sur la base des plans de formation nationaux se distinguent par des processus de formation meilleurs. C’est également le cas des entreprises formatrices qui sollicitent davantage leurs apprentis pour des travaux plus exigeants que de simples exercices.

Ces résultats soulignent que les entreprises formatrices jouent un rôle central dans la formation professionnelle. Les initiatives des formateurs peuvent contribuer de manière significative au succès de la formation duale.

/ATS