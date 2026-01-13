La campagne pour l'imposition individuelle est lancée

La campagne sur l'imposition individuelle des couples mariés est lancée. La ministre des finances Karin Keller-Sutter a défendu mardi le projet du gouvernement visant à corriger la 'pénalisation du mariage' en votation le 8 mars.

Actuellement, les couples mariés paient plus d'impôts pour un même revenu qu'un couple non marié. Les Femmes PLR avaient déposé une initiative pour des impôts plus équitables. Un contre-projet a été adopté par le Parlement.

Il prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Les bonus du mariage seront abolis.

Le but est d'instaurer l'égalité de traitement entre les couples mariés et non mariés. L'imposition individuelle encourage également l'activité lucrative des femmes. Une grande majorité des contribuables profiteront de la réforme, explique le Conseil fédéral.

Deux référendums ont été lancés contre le projet du gouvernement. Les opposants estiment notamment que celui-ci engendre de nouvelles inégalités.

